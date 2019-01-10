Bir cinayeti İslamlaştırmak ve Türkleştirmek

İslamafobi'nin ve ırkçılığın Avrupa'da zirve yaptığı Avusturya'da son dönemde yaşanan bir 'eş cinayeti' ülke gündemine oturdu. Cinayeti onlarca adli olayın arasından sıyıran ve ülke gündeme getiren ise cinayet zanlısının Türk kökenli olması.

MÜSLÜMAN ALGISI DEĞİŞTİRİLİYOR

Avusturya'nın Amstetten bölgesi Greinsfurth'ta, 40 yaşında bir kadın Salı günü öğleden sonra bıçaklandı. Avusturya polisine göre saldırıgan kurbanın 37 yaşındaki Türk kökenli eşi. Avusturya medyası katil zanlısı eşin Tyrol bölgesinde büyüdüğünü ve 'dindar bir Müslüman' olduğunu öne çıkardı.

Avusturya yerel kaynakları, yaklaşık bir yıl önce, Anayasa Koruma Bürosu'nun cinayetin işlendiği evi ziyaret ettiği ve cinayete kurban giden kadınla konuştuğunu ifade etti. Avusturya'da medya ve polisin bir cinayeti ''Müslüman'' ve ''Türk'' kavramlarını öne çıkararak vermesi aslında ülkenin geldiği politik noktayı gözler önüne sermek için yeterli.

Avusturya'da daha önceleri kendisini ırkçılık ya da yabancı karşıtlığı ve yer yer antisemitizm olarak gösteren olgu, 2001'den itibaren İslamofobi ve Türkofobi şeklinde genel geçer bir hal almaya başladı.

Ülkede özellikle aşırı sağcı FPÖ'lü siyasetçilerin İslam ve Türk(iye) karşıtlığı çokça biliniyor.

Kaynak: OE24