  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beylikdüzü'nde hırsız kadınlar, yakalanmamak için soyundu Görüntüler sosyal medyada olay oldu

Kadın balıkçı gemisi sahiplerine büyük yardım: bu yıl 4,1 milyon lira destek

Güney Sudan'dan dikkat çeken olay karar! Binlerce çocuğun okula kaydı için adım: 70 milyon ABD doları aştı

Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor

Darbe girişimi sonrası Rusya’dan flaş karar! Operasyon rejimi başlatıldı

'Doları olan biter' demişti! Necmettin Batırel'in son sözleri olay: Dolar kuru 30 lira...

Millet ittifakı bitmiştir! Akşener’den bomba ‘kiralık vekil’ ve CHP itirafı

Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı

Hipertansiyona karşı öneri, yeni uyarılar sıralandı: Sinsice uzun sürebilir! Bayram yoğunluğu, tedirginliği başladı

1 ay önce yola çıktı! Bu çılgın turistin yaptığını herkes yapamaz
Gündem Bir CHP klasiği EYT’lilerden belediye binasına baskın
Gündem

Bir CHP klasiği EYT’lilerden belediye binasına baskın

Yeniakit Publisher
2023-06-24 15:09:00 -
Bir CHP klasiği EYT’lilerden belediye binasına baskın

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EYT’den emekli olan işçilerin kıdem tazminatlarını bir türlü ödemedi. Emekli işçiler çareyi belediye binasını basmakta buldu

İzmit Belediyesine çalışırken, EYT ile emekliye ayrılan işçilerin tazminatları hala ödenmedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EYT tazminatlarında tıkandı. İşçilerin tazminatlarını ödeyemeyen Hürriyet, arasa satışı yapmak için yetki istedi fakat söz konusu satış meclisten red oyu aldı. 40 milyonun üzerinde bir tazminat ile burun buruna olan İzmit Belediyesi, ödemelerin 4 taksit halinde yapılacağını söyledi. Ancak, ilk taksit hariç aradan iki ay geçmesine rağmen işçilere herhangi bir ödeme yapılmadı.

Mağdur olan işçiler de dün sabah saatlerinde İzmit Belediyesi önünde haklarını aramak için eylem yapmak üzere belediyede bir araya geldi. Daha sonra ise Belediye binasında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Çetin Sarıca'ya dertlerini anlatmaya çalıştı. Sarıca'nın konuya çözüm bulamaması üzerine bazı işçiler "Size güvenerek borçlandım" diyerek tepki gösterdi. Odada yaşanan gerginliğin ardından Sarıca basın mensuplarına görüntü vermeyerek işçiler ile birebir görüşme yaptı.

'Şeytan ayetleri' kitabında Efendimiz'e (sav) hakaret eden Selman Ruşdi'ye Almanya'dan ödül!
'Şeytan ayetleri' kitabında Efendimiz'e (sav) hakaret eden Selman Ruşdi'ye Almanya'dan ödül!

Dünya

'Şeytan ayetleri' kitabında Efendimiz'e (sav) hakaret eden Selman Ruşdi'ye Almanya'dan ödül!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yavaş’ın EYT mağdurlarından dâvâ bombardımanı
Yavaş’ın EYT mağdurlarından dâvâ bombardımanı

Gündem

Yavaş’ın EYT mağdurlarından dâvâ bombardımanı

Canan Karatay uyardı: Zeytin çekirdeğini sakın atmayın! Günde 5-6 tanesini yutarsanız...
Canan Karatay uyardı: Zeytin çekirdeğini sakın atmayın! Günde 5-6 tanesini yutarsanız...

Sağlık

Canan Karatay uyardı: Zeytin çekirdeğini sakın atmayın! Günde 5-6 tanesini yutarsanız...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23