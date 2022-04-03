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Dünya Bir bu eksikti! Pakistan'da ABD darbesi... Az önce açıklama geldi!
Dünya

Bir bu eksikti! Pakistan'da ABD darbesi... Az önce açıklama geldi!

ABD'den Pakistan'da darbe girişimi. Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin organize ettiği bir hareketle hükümetin devrilmek istendiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise iddialara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 08:25:00 -
Bir bu eksikti! Pakistan'da ABD darbesi... Az önce açıklama geldi!

Uzun süredir gergin olan Pakistan - ABD ilişkileri, Pakistan muhalefetinin hükümeti devirmek için yapacağı güven oylaması ve Başbakan İmran Han'ın açıklamalarının ardından daha da gerginleşti. Başbakan Han, ABD tarafından düzenlendiğini iddia ettiği bir hareketin kendisini devirmek için organize edeceği bir oylamayı kabul etmeyeceğini söyledi. Bugün gerçekleşecek olan güven oylamasına ilişkin açıklama yapan Başbakan Han, muhalefetin ABD tarafından organize edildiğini iddia ederek, "Beni görevden alma girişimi uluslararası bir komplonun ürünü" dedi. Başbakan Han, konuya ilişkin, bir grup yabancı gazeteciye, "Beni devirme hareketi, ABD'nin iç siyasete bariz müdahalesidir" dedi. Tüm süreci, bu bir rejim değişikliği girişimidir, sözleriyle tanımadı.

ABD’den iddialara cevap

İddialara cevap ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan geldi. Price, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylerken, Pakistan'daki gelişmelere ilişkin ise, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Pakistan'ın anayasal sürecini, hukukun üstünlüğünü destekliyor, saygı duyuyoruz" dedi.

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