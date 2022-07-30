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Spor Bir bu eksikti! Fenerbahçe'de büyük tehlike...
Spor

Bir bu eksikti! Fenerbahçe'de büyük tehlike...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle fazla süre bulamayan Arda Güler için flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde serbest kalma bedeli oynadığı maça göre değişecek olan Arda için işte o gelişme..

Yeniakit Publisher
2022-07-30 12:46:00 -
Bir bu eksikti! Fenerbahçe'de büyük tehlike...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle fazla süre bulamayan Arda Güler için flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde serbest kalma bedeli oynadığı maça göre değişecek olan Arda için işte o gelişme..

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan genç Arda Güler, Fenerbahçeliler'in göz bebeği konumunda ancak Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor.

Sabah'a göre Fenerbahçeliler'in adeta pamuklara sardığı Arda Güler, yeni sezonda henüz istediği kadar forma şansı bulamadı. Dinamo Kiev maçlarında yaratıcılık problemini aşamayan Sarı-Lacivertlilerde 17 yaşındaki genç futbolcu ilk tercih edilen isimlerden olmadı.

Fenerbahçe her sezon olduğu gibi bu yıl da kadrosunda yine yapboz yaparak 9 futbolcuyu transfer etti. Fenerbahçe'nin öz kaynağı Arda Güler ise ilk maçta sadece 18 dakika süre buldu. 17 yaşındaki genç yıldız, rövanş mücadelesinde kulübeye mahkum oldu ve hiç süre alamadı.

Yaklaşık 5 ay önce Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme yapan Arda Güler'in ilk sene 20, ikinci sene 25 ve üçüncü sene 30 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak Arda Güler'in oynama zorunluluğundan doğan çok düşük bir miktarla serbest kalma bedeli de var.

Bir sezonda en az 1500 dakika oynama zorunluluğu olan Arda Güler'in bu süreden az forma giymesi halinde Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor. Zira söz konusu senaryoda 17 yaşındaki Arda Güler sadece 5 milyon euroya serbest kalacak.

Fenerbahçe forması ile Süper Lig, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 16 maça çıkan Arda Güler, 3 gol atarken 4 de gol pası vermeyi başardı..

 

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Yorumlar

asker

gelecek vadeden adamlari oynatmayip.coplukleri toplayarak milliyonlarca dovish car cur eden alikoc zihniyeti ondan sonra devlet vergileri affetsin diye yallvarmaya baslayip devleti kotulemek icin gotunu yirtiyor.gezi olaylarina destek cikip kendi sirketlerinde bu kadar zarar ettirirmiydi hemen mudurlerin isine son verirde aziz.yildirim analkaler.alexler dunya yildizlari getirirken Ali neyi belli olmayan.siradan adamlara.miliyonlarca doviz vererek paralari harciyor
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