Bir bu eksikti! Beşiktaş'ta büyük şok...

Beşiktaş'ın yeni trasnferi Romain Saiss'ın sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka da takımla beraber hazırlıklarını sürdürüyor. Kartal'ın yeni transferlerinden Cenk Tosun ve Gedson Fernandes ise Werder Bremen mücadelesinde forma şansı bulmuştu. Siyah beyazlıların bir diğer transferi Romain Saiss ise imza sürecinden bu yana takımdan ayrı şekilde çalışıyor. Fas Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Ligi maçlarına çıkan Saiss, Liberya karşılaşmasında dizinden sakatlık yaşamıştı. 32 yaşındaki stoperin ciddi bir durumunun olmadığı belirtilmişti.

ASpor'a göre; 13 Haziran'da oynanan Liberya müsabakası sonrası sakatlığı geçmeyen Saiss, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Takımla henüz idmanlara katılmayan deneyimli stoperle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Romain Saiss'in bir süre daha takımdan ayrı şekilde çalışacağı öğrenildi. Saiss'in ayrıca Beşiktaş'ın Süper Lig 'in ilk haftasında oynayacağı Kayserispor maçına yetişmesinin zor olduğu kaydedildi.

Siyah beyazlılar, Süper Lig'deki ilk maçını 5, 6, 7 veya 8 Ağustos'ta oynayacak. Faslı defansın Kayserispor karşılaşmasında görev alamayacağı ve ligin ikinci ya da üçüncü haftasına yetişmesinin beklendiği belirtildi. Geçen sezon Premier Lig'de 32 karşılaşmaya çıkan tecrübeli defans, 3 gol kaydetti.

Saiss kariyerinde, Clermont B, AS Valence, Le Havre ve Angers formaları da giymişti.



