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Yerel Bir bölgeyi daha sağanak vurdu
Yerel

Bir bölgeyi daha sağanak vurdu

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Bir bölgeyi daha sağanak vurdu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, sürücüler suyla kaplanan caddelerde ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından, İncirliova'da yağış etkili oldu.

Sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı.

Koçarlı Sandıklı yolunda biriken yağmur suları araçların geçişini zorlaştırırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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