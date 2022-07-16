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Yerel Bir boğulma vakası daha!
Yerel

Bir boğulma vakası daha!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 19:16:00 -
Bir boğulma vakası daha!

İncesu köyü yakınlarındaki Gözdere sulama kanalına giren Uğurlu, akıntıya kapılarak gözden uzaklaştı.

Beraberindeki arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gözdere kanalının bulunduğu yere gelen ekipler, bot ve dalgıçlarla arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, Uğurlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Uğurlu'nun cesedi hastane morguna kaldırıldı.

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