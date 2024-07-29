Bir bardak su bile içemiyordu! Hayatı değişti

Çocuk yaşlarından itibaren yaşadığı el titremelerinin sebebini yıllarca öğrenemeyen 28 yaşındaki Bünyamin Buzkan, tam 19 yıl sonra hastalığının Esansiyel Tremor olduğunu öğrendi. Babası ve dedesinden miras kalan titremeler yüzünden normal hayatına devam edemeyen Buzkan, tedavi için Bayburt'tan İstanbul'a geldi. Takılan beyin pili ile sağlığına kavuşan Buzkan, "Bir bardağı tutabiliyor olmanın mutluluğunu kelimelerle anlatamam" dedi.

13 yaşından beri yaşadığı el titremeleri yüzünden hayatı oldukça olumsuz etkilenen Bünyamin Buzkan; bir süre sonra kalem ve bardak tutamaz, sol elini kullanamaz duruma geldi. Buzkan, hastalığının bir hareket bozukluğu hastalığı olan Esansiyel Tremor olduğunu öğrendi. Beyin pili tedavisi için Bayburt'tan İstanbul'a geldi. Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh tarafından başarı ile gerçekleştirilen beyin pili operasyonu ile titremeleri sona erdi. Buzkan, şimdilerde yaşayamadığı gençlik yıllarını yeniden yaşamaya başladı.

Bir bardak su dahi içemeyecek durumdaydı

Buzkan, titremeleri sebebi ile gençlik yıllarında oldukça zor günler yaşadı. Ailesinde de var olan bu titreme hastalığının ne olduğunu uzun yıllar bulamadı. Araştırmaları sonucunda hastalığının bir hareket bozukluğu hastalığı olan Esansiyel tremor olduğunu öğrendi. Günlük yaşamının yanı sıra sosyal yaşamı da derinden etkilenen Buzkan, üniversitede etkinliklere katılamıyor, kitap okuyamıyordu. Beyin pili tedavisinden önce bir bardak su dahi içemeyecek durumdayken operasyon sonrası özlem duyduğu günlere geri döndü. Hayatını yeniden inşa etmek için yeni bir sayfa açtı.

“Çocukken flüt çalamazdım, öğretmenim inanmıyordu”

Bünyamin Buzkan hastalık sürecini şu sözlerle anlattı:

“O zamanlar ilkokula gidiyordum. Elimin titremesinden kalem dahi tutamaz durumdaydım. Hiç unutmuyorum bir gün müzik dersinde herkes tek tek flüt çalıyordu. Ben çalamıyordum ve çalamadığımı öğretmenime de söylemiştim. Öğretmenim inanmamıştı bana, yalan söylediğimi veya bahane ürettiğimi düşünmüştü. Israrla çalmam gerektiğini söyleyince, flüt çalmaya çalışmıştım. Bu anıyı hiç unutmuyorum. O günleri hatırlayınca duygulanıyorum. Bugün bu durumda olmak beni çok mutlu ediyor.”

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“Bir bardağı tutabiliyor olmanın mutluluğunu kelimelerle anlatamam”

Ameliyat sonrası adeta yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Buzkan, “İnanılmaz derecede fark var. Rahat rahat hareket edebiliyorum. Psikolojik olarak da değiştim tabi. Çok mutluyum, adeta yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sosyal hayatım çok etkilenmişti, şimdi yapamadığım her şeyi yapmak için sabırsızlanıyorum. Bir bardağı tutabiliyor olmanın mutluluğunu kelimelerle anlatamam” dedi.

“Dünyada en sık görülen hareket bozukluğu hastalıklarından biri: Esansiyel tremor”

Esansiyel Tremor'un diğer aile fertlerinde de görülebildiğini ifade eden Doç Dr. Ali Zırh, “Esansiyel Tremoru, vücudun bir bölümünde istemsiz ritmik bir hareket oluşmasına neden olan nörolojik bir hastalık olarak tanımlayabiliriz. Titreme; ellerde, kollarda, başta, bacaklarda veya diğer vücut bölgelerinde olabilir. Bu hastalığın belirtileri arasında; yazı yazmakta ve imza atmakta güçlük çekme, titremeye bağlı yemek yemekte ve bir şeyler içmekte zorlanma problemleri, stresli dönemlerde titremelerin artması ve denge problemlerinin ortaya çıkması gösterilebilir. Altında belirli bir neden yatmadan ve sıklıkla ailevi genetik aktarma ile karşımıza gelen Esansiyel Tremor hastalığı diğer aile fertlerinde de görülebilir. Titreme öyküsü ailesinde olan hastalarımızdan biriydi Bünyamin Buzkan. Bu titremeleri çok genç yaşlarda başlamıştı ve günlük yaşamını olumsuz etkiliyordu. Medikal tedaviden yeterli yanıt alamadığımız noktada gerekli değerlendirmelerimiz sonucu kendisine beyin pili takılması ameliyatı uyguladık. Yaklaşık 2-3 haftalık pil programla sürecinin ardından hastamızı mezun ettik” açıklaması yaptı.

“Esansiyel Tremorda titremeler fiziksel bir aktivite sırasında görülür”

Esansiyel Tremor'un Parkinson titremesinden nasıl ayırt edileceğine dikkat çeken Dr. Zırh şöyle devam etti:

“Parkinson titremesi, istirahat halinde ortaya çıkar. Buna hareketlerde yavaşlık, yürümede zorluk eşlik eder ve çoğunlukla ileri yaşlardaki hastalarda rastlanır. Esansiyel Tremor hastalığının en temel belirtisi ve Parkinson tanısından farkı, titremelerin fiziksel bir aktivite sırasında görülmesidir. Eller, örneğin yemek yerken veya su içerken titrer. Dünyada en sık görülen hareket bozukluğu hastalıklarından biri olan Esansiyel Tremor, Parkinson hastalığından 10 kat daha fazla görülür.”