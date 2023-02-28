Bir annenin Türkiye'deki insanlardan isteği! Yardım değil, yardım istemiyor... Kulak verin, bakın ne istiyor!

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Suriye'nin Halep kentinde yaşayan bir kadın, duygu dolu konuşmasında Türkiye'de yaşayanlara, "Ülkenizin kıymetini bilin." diye seslendi.

Suriyeli kadın önce, Halep'ten Hatay'a yolculuğunu anlattı. Halep'in ülkedeki iç savaştan sonra viraneye döndüğünü belirten kadın, depremin daha zor günleri beraberinde getirdiğini söyledi.

'Bir çadır bile vermediler'

Suriyeli kadın, Esad'ın Suriyeli depremzedeler için hiçbir şey yapmadığını aktardı. "Bakım yok, bir tane bile çadır yok, yardım yok." diyen Suriyeli kadın, "Türkiye'nin kıymetini bilin. Allah bu devlete güç kuvvet versin. Burada merhamet var, yardım var, her yer tertemiz, bu devletin nimetlerine şükredin." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının Avrupa'da yaşadığını vurgulayan Suriyeli kadın, sözlerine şöyle devam etti:

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Çocuklarım Avrupa'da. Hepsinin gözü Türkiye'de. Anne burada para var ama insanlık yok, merhamet yok diyorlar. Hepinizden ricam ülkenizin kıymetini bilin.