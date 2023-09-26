Bir AB ülkesi daha tercih etti, alıyor: F-16 savaş uçak kullanımda ama F-35 hava kuvvetleri kervanına katıldı

Romanya, ABD’li üretici Lockheed Martin’den 6.5 milyar dolar karşılığında 32 adet yeni nesil F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor. Romanya Savunma Bakanlığı bugün Parlamento’dan, Nisan ayında Romanya Yüksek Savunma Konseyi (CSAT) tarafından onaylanan tedariki onaylamasını ve satın alma sürecinin bu yıl içinde başlamasına izin vermesini talep etti.

Anlaşma taslağı jetlerle birlikte lojistik ve eğitim hizmetleri, uçuş simülatörleri ve mühimmatın yanı sıra Romanya’nın daha sonra benzer 16 uçak daha satın alma opsiyonunu da içeriyor.

Reuters’in haberine göre nihai sözleşmelerin önümüzdeki yıldan önce imzalanması beklenmiyor ve Savunma Bakanı Angel Tilvar bu yıl ilk uçakların 2030’dan önce teslim edilmeyeceğini söyledi. Bu süreçte Romanya Hava Kuvvetleri, ikinci el F-16 savaş uçaklarını kullanımda tutacak.

Romanya ve F-16

Romanya Hava Kuvvetleri, halihazırda 17 adet F-16A/B savaş uçağına sahip. Geçtiğimiz yıllarda Portekiz’den alınan F-16A/B’lere ek olarak Norveç’ten gelecek 32 adet F-16A/B ile birlikte Romanya Hava Kuvvetleri, 2 F-16 filosuna daha sahip olacak. Romanya Hava Kuvvetleri, yeni alınan uçakların en az 10 yıl boyunca hizmet vermesini bekliyor.

Bayraktar TB2, Romanya için hazırlanıyor

Öte yandan Romanya, Bayraktar TB2 SİHA da tedarik ediyor. Bu yıl içerisinde Romanya Savunma Bakanlığı, Türk savunma sanayii firması Baykar ile Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) tedariki için 321 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Hatırlanacağı üzere; Romanya Savunma Bakanlığı’nın, geçtiğimiz Ağustos ayında Baykar’dan yaklaşık 300 milyon dolar değerinde 3 sistem Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alma niyetini açıklamasının ardından gelen bu hamle, parlamentonun onayını aldı.

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2024 yılında Romanya, savunma bütçesini GSYH’nin %2,5’ine çıkarmayı planlıyor. Ülke 2022 yılında savunma harcamaları için yaklaşık 6 milyar dolar ayırdı.