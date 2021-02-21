BİP milyonların tercihi oldu

Türkiye’nin yerli ve milli iletişim platformu BiP’e olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Turkcell mühendislerince geliştirilen ve kullanıcı verileri Turkcell’in Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP’in indirime rakamı 74 milyona ulaştı. Yenilenen ara yüzü ve sade gizlilik politikasıyla daha fazla tercih sebebi olan BiP son iki ayda ise 27 milyonu aşan yeni kullanıcı kazandı. Kullanım oranı hızla artan uygulama, Acil Durum Butonu, anlık mesajlaşmada tercüme gibi birçok özellik barındırıyor. BiP Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu olarak diğer iletişim uygulamalarının sunduğu servislerin daha kalitelisini kullanıcılarına sunarken, rakiplerinde bulunmayan pek çok farklı özelliğe de sahip. 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme ve HD fotoğraf paylaşım imkanı BiP’in ilk göze çarpan farklı özelliği olarak öne çıkıyor. Mesajlaşma sırasında anlık çeviri yaparak 106 farklı dilde sohbet etmeyi mümkün kılan çeviri servisi ise BiP’in fark yaratan başka bir özelliği. Afet durumlarında kullanıcıların yakınlarıyla konumlarını ve durumlarını tek tuşla paylaşabilmelerini sağlayan Acil Durum Butonu da Türkiye’nin ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen özel bir yetenek. Kullanım kolaylığı açısından; kişiselleştirilebilen menü, mobil uygulamaların yanı sıra masaüstü bilgisayar uygulaması ve internet tarayıcıları üzerinden de mesajlaşmanın yanında sesli ve görüntülü görüşme yapabilme imkanı ise BiP’in rakiplerinden farklılaşan özellikleri arasında yer alıyor.