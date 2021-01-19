Bip mesaj engeli kaldırma | Bipten engelleme nasıl kaldırılır

WhatsApp’ın veri paylaşım dayatmasından sonra milyonlarca kullanıcı alternatif sosyal medya arayışına girdi. Kullanıcıların tercihleri arasında Bip uygulaması da var. BiP kullancılarının magazinden spora, hava durumundan döviz kurlarına, günlük hayatında ihtiyacın olan birçok hizmeti bulabilecekleri bunların yanı sıra sesli, görüntülü ve mesajlaşma yoluyla iletişim kurabilecekleri bir yaşam platformudur. BiP’te 10 kişiye kadar yapılabilen Grup Görüntülü Görüşme sayesinde, tüm sevdikleriniz, aileniz ve arkadaşlarınız ile konferans araması yaparak onlara ulaşabilirsiniz. BiP’le mesajlarınızın okunduktan sonra belirlediğiniz sürede silinmesini sağlayabilirsiniz. BiP’le fotoğraf ve videolarınızı çözünürlük kaybı olmadan gönderebilirsiniz.

Bip kaybolan mesaj ayarları

Mesaj içeriği oluşturulduktan sonra, sırasıyla “Kaybolan Mesaj Ayarları” ve “Mesajın Gönderileceği Tarih” ayarları düzenlenebilir. Kaybolan Mesaj Ayarları: BiP’e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünür, süre dolunca silinir.

Standart bir davranış olarak “Mesaj Kaybolmasın” seçildiğinde mesajlar daimi olarak takipçinin ekranında saklı kalacaktır. Eğer kaybolan mesaj özelliği kullanılacaksa istenen süre ekrandan seçilir. Hemen Gönder Standart davranış olarak “Hemen Gönder” seçildiğinde, gönderim başlatıldığı anda tüm takipçilere mesaj iletilir. Eğer ileriki bir tarih seçilirse, seçilen tarihte gönderim gerçekleşir.

Bip kişi engelleme nasıl yapılır?

Bip kişi engelleme işlemi için şu yolu takip edebilirsiniz: Öncelikle sohbetler bölümüne gelin. Hali hazırda uygulamayı ilk açtığınızda direkt buraya yönlendirilebilirsiniz. Ardından engellemek istediğiniz kişinin üzerine gelerek sola kaydırın. Karşınıza çıkan kişi bilgisi ve sil seçeneklerinden kişi bilgisine dokunun. Açılan profil sayfasında kişiyi engelle butonuna dokunarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Aynı işlemi engellemek istediğiniz diğer kişiler üzerinde de uygulayarak çoklu kişi engelleme gerçekleştirebilirsiniz.

Bip engel kaldırma nasıl yapılır?

Bip’de daha önce engellediğiniz bir kişinin engelini kaldırmak istemeniz durumunda ise yine aynı yolu takip etmeniz gerekiyor. Ancak bu kez son aşamada karşınıza çıkan sayfada engeli kaldır butonuna tıklamalısınız. Bu işlemin hemen ardından kişinin üzerindeki Bip engel kalkarak o kişi ile konuşabileceğinizi unutmayın.