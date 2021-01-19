  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bip mesaj engeli kaldırma | Bipten engelleme nasıl kaldırılır
Teknoloji

Bip mesaj engeli kaldırma | Bipten engelleme nasıl kaldırılır

Bip mesaj engelleme nasıl kaldırılır? Bip mesaj engelleme nasıl yapılır? Bip mesaj engelleme WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatmasından sonra Bip’e geçen kullanıcılar tarafından sorgulanmakta. BiP ile sevdiklerinizle olan iletişiminizi her zaman güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcının operatör fark etmeksizin kullandığı BiP, hızlı, güvenli ve şifreli bir mesajlaşma sunmaktadır. Peki Bipten engelleme nasıl kaldırılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 15:27:00 -
Bip mesaj engeli kaldırma | Bipten engelleme nasıl kaldırılır

WhatsApp’ın veri paylaşım dayatmasından sonra milyonlarca kullanıcı alternatif sosyal medya arayışına girdi. Kullanıcıların tercihleri arasında Bip uygulaması da var. BiP kullancılarının magazinden spora, hava durumundan döviz kurlarına, günlük hayatında ihtiyacın olan birçok hizmeti bulabilecekleri bunların yanı sıra sesli, görüntülü ve mesajlaşma yoluyla iletişim kurabilecekleri bir yaşam platformudur. BiP’te 10 kişiye kadar yapılabilen Grup Görüntülü Görüşme sayesinde, tüm sevdikleriniz, aileniz ve arkadaşlarınız ile konferans araması yaparak onlara ulaşabilirsiniz. BiP’le mesajlarınızın okunduktan sonra belirlediğiniz sürede silinmesini sağlayabilirsiniz. BiP’le fotoğraf ve videolarınızı çözünürlük kaybı olmadan gönderebilirsiniz.

Bip kaybolan mesaj ayarları

Mesaj içeriği oluşturulduktan sonra, sırasıyla “Kaybolan Mesaj Ayarları” ve “Mesajın Gönderileceği Tarih” ayarları düzenlenebilir. Kaybolan Mesaj Ayarları: BiP’e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünür, süre dolunca silinir.

Standart bir davranış olarak “Mesaj Kaybolmasın” seçildiğinde mesajlar daimi olarak takipçinin ekranında saklı kalacaktır. Eğer kaybolan mesaj özelliği kullanılacaksa istenen süre ekrandan seçilir. Hemen Gönder Standart davranış olarak “Hemen Gönder” seçildiğinde, gönderim başlatıldığı anda tüm takipçilere mesaj iletilir. Eğer ileriki bir tarih seçilirse, seçilen tarihte gönderim gerçekleşir.

Bip kişi engelleme nasıl yapılır?

Bip kişi engelleme işlemi için şu yolu takip edebilirsiniz: Öncelikle sohbetler bölümüne gelin. Hali hazırda uygulamayı ilk açtığınızda direkt buraya yönlendirilebilirsiniz. Ardından engellemek istediğiniz kişinin üzerine gelerek sola kaydırın. Karşınıza çıkan kişi bilgisi ve sil seçeneklerinden kişi bilgisine dokunun. Açılan profil sayfasında kişiyi engelle butonuna dokunarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Aynı işlemi engellemek istediğiniz diğer kişiler üzerinde de uygulayarak çoklu kişi engelleme gerçekleştirebilirsiniz.

Bip engel kaldırma nasıl yapılır?

Bip’de daha önce engellediğiniz bir kişinin engelini kaldırmak istemeniz durumunda ise yine aynı yolu takip etmeniz gerekiyor. Ancak bu kez son aşamada karşınıza çıkan sayfada engeli kaldır butonuna tıklamalısınız. Bu işlemin hemen ardından kişinin üzerindeki Bip engel kalkarak o kişi ile konuşabileceğinizi unutmayın.

Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?
Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?

Teknoloji

Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?

Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir
Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir

Teknoloji

Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz
Gündem

Tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük rahatsızlık uyandırmaya devam ediyor. Türki..
Kılıçdaroğlu’nun avukatından canlı yayında skandal benzetme
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun avukatından canlı yayında skandal benzetme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in Halk TV'de terör ve terör eylemi tanımı yaparken i..
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Gündem

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bugün saat 09.00 itibarıyla bazı cadde ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay