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BiP kullananlar Galaxy S9 kazanıyor

BiP kullanıcıları, 30 Eylül 2018’e kadar mesajlaşarak Samsung Galaxy S9 kazanma şansını yakalayacak.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:40
BiP kullananlar Galaxy S9 kazanıyor

24 milyondan fazla indirilen Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP, kullanıcılarına eğlenceli ve kazandıran etkinlikler sunmaya devam ediyor.

2018 yılının ikinci çeyreği itibarıyla günlük 72 milyon mesaj sınırına dayanan BiP, bu başarısını kullanıcılarıyla kutluyor ve çekiliş ile Samsung Galaxy S9 hediye ederek teşekkür ediyor.

30 Eylül’e kadar BiP ile mesajlaşan, sesli ve görüntülü arama yapan kullanıcılar, 50 adet Samsung Galaxy S9’dan birine sahip olma şansını yakalayabilecek. Galaxy S9 kazanma şansını artırmak isteyen kullanıcılar, her gün mesajlaşıp sesli ve görüntülü arama yapabiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:40
  1. BiP
  2. Samsung Galaxy S9
  3. Samsung
  4. Galaxy S9

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