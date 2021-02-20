BiP 74 milyon kişi tarafından indirildi

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren BİP, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP 74 milyon indirme rakamına ulaştı.

Turkcell açıklamasına göre, Türkiye’nin yerli ve milli iletişim platformu BiP’e olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Turkcell mühendislerince geliştirilen ve kullanıcı verileri Turkcell’in Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP’in indirime rakamı 74 milyona ulaştı.

Son 2 ayda 25 milyonu geçti

Yenilenen ara yüzü ve sade gizlilik politikasıyla daha fazla tercih sebebi olan BiP son iki ay içinde ise 27 milyonu aşan yeni kullanıcı kazandı. Kullanım oranı hızla yükselen uygulama, Acil Durum Butonu, anlık mesajlaşmada tercüme gibi birçok özellik barındırıyor.

BiP Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu olarak diğer iletişim uygulamalarının sunduğu servislerin daha kalitelisini kullanıcılarına sunarken, rakiplerinde bulunmayan pek çok farklı özelliğe de sahip. 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme ve HD fotoğraf paylaşım imkanı BiP’in ilk göze çarpan farklı özelliği olarak öne çıkıyor.

Mesajlaşma sırasında anlık çeviri yaparak 106 farklı dilde sohbet etmeyi mümkün kılan çeviri servisi ise BiP’in fark yaratan başka bir özelliği.

Afet durumlarında kullanıcıların yakınlarıyla konumlarını ve durumlarını tek tuşla paylaşabilmelerini sağlayan Acil Durum Butonu da Türkiye’nin ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen özel bir yetenek. Kullanım kolaylığı açısından; kişiselleştirilebilen menü, mobil uygulamaların yanı sıra masaüstü bilgisayar uygulaması ve internet tarayıcıları üzerinden de mesajlaşmanın yanında sesli ve görüntülü görüşme yapabilme imkanı ise BiP’in rakiplerinden farklılaşan özellikleri arasında yer alıyor.

Dijital göçün kazananı BiP

BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, son dönemde kişisel veri güvenliğiyle ilgili artan kaygılar nedeniyle yaşanan dijital göçte BiP uygulamasına talebin hızla arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan uygulamamız BiP operatör fark etmeksizin dünyanın 192 ülkesinde kullanılıyor ve daha çok tercih ediliyor. BiP bugün sadece Türkiye’de değil Endonezya, Malezya, Ukrayna, Almanya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’te yoğun biçimde kullanılmaya devam ediyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2013 yılından bu yana en yeni teknolojiler kullanılarak güncellenen yerli uygulamamız BiP’i kullanıcılarımızdan gelen taleplerle sürekli yenilemeye devam ediyoruz. 2021 yılında da önceliğimiz kullanıcılarımızın ihtiyaç ve taleplerine en iyi kullanıcı deneyimi ile cevap verebilmek için kendimizi geliştirmek olacak. Son dönemdeki gelişmelerin de ışığında en büyük hedefimiz Türkiye’de olduğu kadar dünya çapındaki kullanıcı sayımızı artırmak."