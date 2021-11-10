  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Biotrend Enerji ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı
Ekonomi

Biotrend Enerji ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

Biotrend Enerji UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza atarak, enerji alanında yaptıkları atılımlara bir yenisini daha ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:57:00 -
Biotrend Enerji ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

Bu imzayla birlikte; insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassasiyetinin altı resmî kurumlar vasıtasıyla bir kez daha çizdi.
UN Global Compact, şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyumlu hale getirmek için destekliyor. Biotrend Enerji de bu imza ile birlikte, belirlenen 10 ilke için var gücüyle çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“Sözleşmeye imza atarak taahhüt ettiğimiz 10 ana ilkeye uyma sözümüz; Biotrend Enerji bünyesinde yürüttüğümüz ve toplumsal duyarlılık, sürdürülebilirlik alanında attığımız tüm adımların ana ilkelerinin birer yansıması. Bununla birlikte, UN Global Compact’in içindeki en önemli faaliyetlerden biri olan kadının güçlenmesinr yönelik ilkelerde farklılıklar yaratmayı diliyoruz. Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak, insan hakları için yatırımlar yapmak ve böylelikle BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzun süre susuz kalan 150 göçmen bulundu!
Dünya

Uzun süre susuz kalan 150 göçmen bulundu!

Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin düzensiz göçmenlere karşı mücadelesi devam ediyor. Özellikle bazı Batılı ülkelerin göçmenlere karş..
Asgari ücret son durum | Asgari ücret zam oranı
Ekonomi

Asgari ücret son durum | Asgari ücret zam oranı

2022 asgari ücret ne zaman açıklanır? Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücre..
Cevizoğlu'ndan ilginç iddia: İYİ Parti Türkkan'ı neden ihraç etmedi?
Gündem

Cevizoğlu'ndan ilginç iddia: İYİ Parti Türkkan'ı neden ihraç etmedi?

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN TÜRK'te katıldığı programda Türkkan'a talimatın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmiş olabileceğini..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay