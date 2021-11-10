Biotrend Enerji ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

Bu imzayla birlikte; insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassasiyetinin altı resmî kurumlar vasıtasıyla bir kez daha çizdi.

UN Global Compact, şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyumlu hale getirmek için destekliyor. Biotrend Enerji de bu imza ile birlikte, belirlenen 10 ilke için var gücüyle çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“Sözleşmeye imza atarak taahhüt ettiğimiz 10 ana ilkeye uyma sözümüz; Biotrend Enerji bünyesinde yürüttüğümüz ve toplumsal duyarlılık, sürdürülebilirlik alanında attığımız tüm adımların ana ilkelerinin birer yansıması. Bununla birlikte, UN Global Compact’in içindeki en önemli faaliyetlerden biri olan kadının güçlenmesinr yönelik ilkelerde farklılıklar yaratmayı diliyoruz. Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak, insan hakları için yatırımlar yapmak ve böylelikle BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”