Koronavirüs salgının noktalanması için toplumun yüzde 70’inin aşılanması gerekiyor. Ülkemizde toplam aşı miktarı 64 milyon dozu geçti. İki doz aşı olanların sayısı ise 21 milyona yaklaştı. Alman aşısı olan vatandaşların bazıları özellikle ikinci dozdan sonra kas, eklem ve kol ağrısı sorunu yaşadıklarını ifade ediyor. Peki, korona aşısının yan etkileri ne zaman geçer?

Biontech yan etkileri ne zaman geçer? Biontech kol ağrısı yorgunluk ne zaman geçiyor?

Biontech aşısı yaptıranlar oluşan yan etkilerin ne zaman geçeceğini merak ediyor. Uzmanlar yan etkileri 1 ila 3 gün içerisinde geçeceğini belirtiyor. Ağrı ve yorgunluk hissinin genellikle bir uçuk gün içerisinde geçtiğini ifade ediyor.