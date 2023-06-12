Biontech şirketi ilk kez bugün hakim karşısına çıkacak!

2019 yılı koronavirüsle mücadeleyle geçti. Yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan salgın için aşı birçok ülke tarafından bulundu. Türkiye’de Sınovac aşısı kullanılırken Almanya‘da iki Türk Bilim İnsanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin geliştirdiği mRNA aşısı olan Comirnaty ve Pfizer kullanıldı.

AŞININ YAN ETKİLERİ NEDENİYLE YARGIYA BAŞVURULDU

Comirnaty isimli korovavirüs aşısını olanlar, aşının “kalıcı yan etkiler ve hasar” bıraktığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında “kalıcı hasar” oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı ifade edildi.

Öte yandan şikayeti yapanın ismi açıklanmayarak orta yaşlı kadının bir sağlık sektörü çalışanı olduğu da belirtildi.

Sağlık çalışanının aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluk meydana geldiği ve “beyin sisi”yaşadığı da vurgulandı.

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150 BİN EURO TAZMİNAT İSTEDİ

Yargı sürecinde kadının BioNTech’ten 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) tazminat istediği de açıklandı.

BioNTech ise iddiaları yalanlarken, üretilen aşıların güvenlik kontrollerinin yapıldığını duyurdu.

AB YASAL OLARAK AŞI ÜRETİCİLERİNİ KORUYOR

BioNTech yetkilileri, “Açılan davada davacı ve avukatları, corona virüsü aşısı ile görülen yan etkiler arasında net bir bağ gösteremedi.” ifadesini kullandı.

Financial Times, BioNTech’in davayı kaybetmesi durumunda doğrudan şirkete yönelik maddi bir hasarın oluşmayacağının altını çizdi.

Avrupa Birliği’nin yasal olarak aşı üreticilerini koruduğunu ve davanın olası bir kaybı durumunda ise hükümetlerin suçlanabileceğini aktardı.

Rogert & Ulbrich ve Casar-Preller isimli hukuk şirketleri, maddi kazanç elde etmek için insanların endişelerini sömürdüklerine yönelik iddiaları ise yalanladı.