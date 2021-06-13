Koronavirüs salgının bitmesi için toplumun büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Şimdiye kadar 33 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Son bir hafta yeni yaş ve meslek gruplarında aşı randevu sistemi açıldı. Aşı randevusu alacak olanlar ise hangi aşıyı tercih etmeleri gerektiğini, hangi aşının nasıl yan etkileri olduğunu araştırıyor. Peki, Alman aşısı ateş yapıyor mu?

Biontech aşısı yan etkileri? Biontech aşısı sonrasında yorgunluk ağrı oluyor mu?

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Esma Saatçi, aşıların son derece önemli olduğunu vurguladı. Saatçi, "Biontech aşısını gözlemlediğimiz kadarıyla yüzde 97 üzerinde antikor oluşturma özelliği var. Bu oldukça güvenilir olduğunu, antikor seviyesinin de yüksek olduğu için pandemiyi önlemede maske, mesafe, hijyen kurallarıyla birlikte aşılamanın da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu pandemiyi el birliğiyle çözebilmemiz için, sayılarımızı aşağı doğru indirebilmemiz için sırası gelen her vatandaşı kurumumuza ve bağlı oldukları kurumlara bekliyoruz" dedi.

Biontech aşısı yaptırmak isteyenler söz konusu aşının ne gibi yan etkileri olduğunu merak ediyor. Nisan ayından bu yana uygulanan Alman aşısıyla ilgili şimdiye kadar ülkemizde çok ciddi bin yan etki bildirilmedi. Biontech aşısında yan etkilerin genellikle ikinci dozdan sonra yoğun yaşandığı, ilk dozda genellikle bir yan etki görülmediği ifade ediliyor. Baş ağrısı, eklem ağrıları, kas ağrıları, enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk, üşüme, ateş, enjeksiyon bölgesinde şişlik en sık karşılaşılan yan etkiler olarak gösteriliyor.