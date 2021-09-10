Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Uzmanlar, aşılama hızı bu şekilde devam ettikçe toplumsal bağışıklığın birkaç ay içerisinde kazanılacağını ifade ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inkatif aşının yani Sinovac’ı yaptıranların 2.dozdan 3 ay sonra 3.dozu mutlaka yaptırması gerektiğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından Alman aşısı olanlar kendileri için 3.dozun ne zaman gerekli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Biontech 3.doz ne zaman yapılacak?

Biontech 3.doz ne zaman? Alman aşısı olanlar 3.dozu ne zaman yaptırmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Üçüncü dozunu yaptıran 9 milyon kişinin hastane yükü 1,6 ama iki doz aşısını yaptırıp hatırlatma dozunu yaptırmayan 6 milyon kişinin hastane yükü 6, 7 kat fazla. Yani üçüncü doz 6, 7 kat oranında koruyuculuğu daha da artıran bir durumda. Etkili fakat üçüncü doz aşıyı mutlak yaptırmamız gerekiyor. Üçüncü doz aşı koruyuculuğu artırmak için son derece önemli. mRNA aşısı için de 7, 8 veya 9 ay onu takiple söylemiş olacağız. Koruyuculuğun nerede düştüğünü, hatırlatma dozunun ne zaman gerekli olduğunu zaten görerek Bilim Kurulunun alacağı kararı, öneriyi vatandaşımıza açıklamış olacağız. Sinovac aşısı, inaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz. Koruyuculuğu artırmak için hatırlatma dozunu yaparak 5, 6 kat daha artırmak mümkün. Bunu ihmal etmememiz gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, BioNTech aşısı için özellikle bağışıklığı baskılanmış ve 65 yaş üstü olanlarda 3. dozun ne zaman gerekeceğine, 6-8 ya da 12 ay içinde mi gerekli görüleceğinin 1-2 ay içinde ortaya çıkacağını, Türkiye'de BioNTech olanların henüz 3. aylarında olduklarını, bu nedenle 2 doz BioNTech olanlarda öyle bir ihtiyacın henüz olmadığını belirtti.