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Ekonomi Binlerce varil petrol ortadan kayboldu! Büyük skandal
Ekonomi

Binlerce varil petrol ortadan kayboldu! Büyük skandal

Dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz ülkelerinden birisi olan Nijerya'da kriz tırmanıyor. Ülkede yaşanan petrol hırsızlığı sonrası devletin zarar bildireceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 08:13:00 -
Binlerce varil petrol ortadan kayboldu! Büyük skandal

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın petrol hırsızlığı nedeniyle gelecek yıl 23 milyar dolar zarar edebileceği öngörülüyor. Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varilin altına gerilemişti.

Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, ülkesinde ham petrol hırsızlığı devam ederse hükümetin 2023'te 23 milyar dolar zarar edebileceğini söyledi.

Monguno, Nijerya'da ham petrol hırsızlığını kontrol etmek için kurulan özel soruşturma biriminin açılışında yaptığı açıklamada, ülkede süren petrol hırsızlığının ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Nijerya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük kotasının altında üretim yapmasından endişe duyduğunu dile getiren Monguno, ülkede ham petrol hırsızlığı devam ederse hükümetin 2023'te 23 milyar dolar zarar edebileceğini kaydetti.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da hırsızlık ve sabotajlar ülkeye büyük zarar veriyor. 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin faaliyet gösterdiği ülkede bu yıl, 1997'den bu yana en düşük günlük ortalama üretim kaydedilmişti.

Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varilin altına gerilemişti.

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