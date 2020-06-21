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Dünya

Binlerce Trump destekçisi sokağa indi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk seçim mitingini yapacağı Tulsa’da binlerce kişi sokağa inerken, çoğunluğun maske kuralına riayet etmedikleri görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 08:58:00 -
Binlerce Trump destekçisi sokağa indi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile ara verdiği mitinglerine bugün Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan 19 bin kişilik kapalı spor salonunda yeniden başlıyor. Binlerce Trump destekçisi spor salonunun dışında bir araya geldi. Destekçilerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü.

Trump’ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide ise mitinge saatler kala korona virüs tespit edildi. Katılımcıların salona girişte ateşlerinin ölçülmesi için güvenlik noktası kurulurken, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, bugün yaptığı açıklamada mitingde maske takmanın zorunlu olmayacağını ifade etmişti.

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