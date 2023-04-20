Binlerce kişi olumsuz etkilenecek! Almanya’yı sarsan bir karar daha

Almanya’da işçi sendikası Verdi’nin çağrısı üzerine havalimanları çalışanları yine greve gitme kararı aldı. Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf ve Köln-Bonn havaalanlarındaki çalışanlar dün gece yarısı itibarıyla 48 saatlik grev başlattı. Grevin cuma gecesi yerel saatle 00.00'da bitmesi beklenirken, Stuttgart Havalimanı’ndaki çalışanlar ise bu gece yarısı greve katılacak.

Grevler, ülkedeki uçuş trafiğini büyük ölçüde etkiledi. Köln-Bonn Havalimanı'nda her iki uçuştan biri iptal edildi. Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, uçuş iptallerinin artabileceği ifade edilerek, yolcuların uçuş durumlarını kontrol etmeleri istendi. Alman Havalimanları Birliği (ADV) tarafından yapılan açıklamada, 3 havalimanından yapılması planlanan en az 700 uçuşun iptal edildiği, grevlerden en az 100 bin yolcunun etkilenmesinin beklendiği belirtildi.

İşçi sendikası Verdi, gece mesaisi, hafta sonu ve resmi tatil günleri için çalışanlara verilen ek ücretlerin artırılması için Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile müzakere yürütüyor. Son dönemlerde yapılan geniş çaplı grevlere rağmen henüz bir anlaşmaya varılamazken, sendika 27-28 Nisan'daki görüşmeler öncesinde işverene yönelik baskıyı artırmayı hedefliyor. Sendika temsilcisi Wolfgang Pieper konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “11 ve 12 Nisan'da gerçekleştirilen görüşmeler bir çözüm getirmedi, işverenler iyileştirilmiş bir teklif sunmadı. Daha fazla grevi önlemek için muhatabımızı 27 ve 28 Nisan'daki müzakerelerde üzerinde pazarlık edilebilecek bir teklif sunmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.