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Dünya Binlerce Filistinli Cuma namazı için Mescidi Aksa’ya aktı
Dünya

Binlerce Filistinli Cuma namazı için Mescidi Aksa’ya aktı

Filistin ve Kudüs topraklarını işgal altında tutan Siyonist işgalciler, Mescidi Aksa’ya her gün azgın Yahudi yerleşimcileri salıp baskın yaptırırken, Müslümanlar da kutsal mabedi asla terk etmiyorlar.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 18:50:00 -
Binlerce Filistinli Cuma namazı için Mescidi Aksa’ya aktı

YENİ AKİT  ANKARA

Bugün de on binlerce Filistinli Müslüman, tüm engellemelere rağmen Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’ya akarak Cuma namazını huşu içinde eda etmenin huzurunu yaşadı. Mescidi Aksa’nın içi hınca hınç dolarken, dışarı taşan binlerce Mümin, Cuma namazını avluya serdikleri hasırlar, seccadeler üzerinde kıldı. Müslümanlar, namaz sonrasında Mescidi Aksa’nın ihtişamlı ve huzurlu günlere dönmesi, kutsal beldelerdeki işgalin bitmesi için Allah’a el açarak dua ettiler.

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