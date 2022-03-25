Binlerce Filistinli Cuma namazı için Mescidi Aksa’ya aktı
Filistin ve Kudüs topraklarını işgal altında tutan Siyonist işgalciler, Mescidi Aksa’ya her gün azgın Yahudi yerleşimcileri salıp baskın yaptırırken, Müslümanlar da kutsal mabedi asla terk etmiyorlar.
YENİ AKİT ANKARA
Bugün de on binlerce Filistinli Müslüman, tüm engellemelere rağmen Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’ya akarak Cuma namazını huşu içinde eda etmenin huzurunu yaşadı. Mescidi Aksa’nın içi hınca hınç dolarken, dışarı taşan binlerce Mümin, Cuma namazını avluya serdikleri hasırlar, seccadeler üzerinde kıldı. Müslümanlar, namaz sonrasında Mescidi Aksa’nın ihtişamlı ve huzurlu günlere dönmesi, kutsal beldelerdeki işgalin bitmesi için Allah’a el açarak dua ettiler.