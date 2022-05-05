Binlerce asker harekete geçti! Bir ülke daha mı savaşa giriyor?

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin savaşa hazır olma durumlarını test etmek için büyük çaplı ve ani bir tatbikata başladığı aktarıldı.

Tatbikatın komşu ülkeleri ve Avrupa toplumunu tehdit etmediğini belirten bakanlık, "Savaşa hazırlık testinin, halka açık yollarda trafiği yavaşlatabilecek kadar önemli sayıda askeri aracın hareketini içermesi planlanıyor. Sürmekte olan faaliyetler, en etkili asker eğitimi biçimlerinden biridir ve bir bütün olarak ne Avrupa toplumu için ne de özellikle komşu ülkeler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'Belarus savaşa girerse biz hazırız'

Belarus ordusunun bugün ani bir tatbikata başlamasının ardından Kiev tarafından açıklama geldi. Ukrayna'nın, Belarus'un Rusya'nın yanında savaşa girmesi halinde bu duruma hazır olduğunu ifade eden Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı Sözcüsü Andriy Demchenko, "Rusya Federasyonu'nun bir noktada Belarus topraklarını ve Belarus Silahlı Kuvvetleri'ni Ukrayna'ya karşı kullanabileceğini göz ardı etmiyoruz. Bu yüzden hazırız" açıklamasında bulundu.

Rusya'ya açık destek

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve iki lider Ukrayna'daki son durumu ele almıştı.

Belarus, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "askeri operasyon" olarak değerlendirerek Rusya'nın yanında yer alıyor.