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Spor Binicilikte iki organizasyon iptal edildi
Spor

Binicilikte iki organizasyon iptal edildi

Equifun Türkiye Kupası ve Pony Engel Atlama Türkiye Şampiyonası yapılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:30:25 -
Binicilikte iki organizasyon iptal edildi

ANKARA (AA) - Binicilikte ekim ayında yapılması planlanan Equifun Türkiye Kupası ve Pony Engel Atlama Türkiye Şampiyonası'nın iptal edildiği duyuruldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle resmi organizasyonların Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden onay alınarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, salgın koşulları hatırlatılarak, "Güncel gelişmeler nedeniyle İstanbul Binicilik Kulübünün 8-11 Ekim'de Dila Atlı Spor Kulübünde düzenlenmesi planlanan Equifun Türkiye Kupası ve Pony Engel Atlama Türkiye Şampiyonası iptal edilmiştir. Kulübün yarışma programında yer alan İBK Equifun ve Pony Engel Atlama Ligi'ni düzenlemesinde pandemi kurallarına uymak şartı ile şimdilik bir mahsur yoktur. Kulüp iptal edilen yarışmalar yerine yayınlanan yarışma programına sadık kalacak şekilde başka isimde kupa yarışmaları düzenleyecektir." denildi.


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