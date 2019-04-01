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Bingöl’ün yeni başkanı Erdal Arıkan: "İnsanlarımızın içinde olacağız”

Bingöl’de resmi olmayan sonuçlara belediye başkanı seçilen AK Parti’nin adayı Erdal Arıkan, “İnsanlarımızın içinde olacağız.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:07
Bingöl’ün yeni başkanı Erdal Arıkan: "İnsanlarımızın içinde olacağız”

Bingöl’de resmi olmayan sonuçlara belediye başkanı seçilen AK Parti’nin adayı Erdal Arıkan, “İnsanlarımızın içinde olacağız. İnsanlarımızın gerçekten mutluluğunu düşünerek, gönül belediyeciliği noktasında onlarla istişare edeceğiz” dedi.


31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü iken AK Parti’den aday gösterilen Erdal Arıkan (49), resmi olmayan sonuçlara göre 18 bin 939 oy ve yüzde 38,66’lık bir oranla Bingöl Belediye başkanlığına seçildi. Bingöl’ün yeni başkanı Erdal Arıkan, “Yoğun ve yorucu bir maratondan sonra seçimi sonuçlandırmış bulunuyoruz. Burada çok büyük bir heyecan ve enerjiyle sahadaydık. Gerek sayın genel başkanımızla gerek milletvekilimiz gerekse teşkilatlarımızla 4 ay boyunca hummalı bir çalışma yaptık. Toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye çalıştık, onları dinledik, talep ve beklentileri aldık. Çok iyi bir istişarede bulunduk ve buna göre de kendi hedeflerimizi belirledik, projelerimizi şekillendirdik ve bundan sonra yeni bir belediyecilik anlayışıyla sahada olmamız gerektiğine inandık. Vatandaşımıza gerek yapılması gereken gerekse tamamlanması gereken hizmetler noktasında gerçekten çok çalışmamız gerektiğiyle alakalı bir fikir birliğine vardık. İnşallah bu dönem çok farklı bir belediyecilik anlayışıyla, insan odaklı bir anlayışla, adaletli ve eşit bir şekilde insanlarımıza bu hizmeti götüreceğiz. Toplumun her kesimine eşit mesafede olacağız. Artık bütün Bingöl’ün belediye başkanı olarak her kesimin belediye başkanı olarak, bize oy veren vermeyen herkese hizmet götürmeye çalışacağız. İnşallah Allah’ın yardımıyla, merkezi hükümetimizin desteğiyle ve özelde de halkımızın desteğiyle bu dönem halkımızın çok iyi hizmet gördüğü, farklı bir hizmet anlayışıyla hizmet edeceğiz. Onlara layık olacağız, onların emrinde olacağız” ifadelerini kullandı.




“Projelerimizi iki başlık altında topladık”


Güçlü bir gönül bağı kuracaklarını vurgulayan Arıkan, “Projelerimizi iki başlık altında topladık. Birincisi Bingöl’e hayat veren projeler, ikincisi ise gönül belediyeciliği. İnşallah bu dönem sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımız olacak ama insanlarımızın içinde olacağız. İnsanlarımızın gerçekten mutluluğunu düşünerek, gönül belediyeciliği noktasında onlarla istişare edeceğiz. Çok güçlü bir gönül bağı kuracağız. Ve inşallah kuracağımız gönül bağı, gönül köprüsüyle kendimizi de sorgulayacağız. Yaptığımız hizmetler noktasında nerede olduğumuzu, hangi seviyede olduğumuzu göreceğiz. İnsanlarımızın memnuniyetini ölçeceğiz. Hem Bingöl’e hayat veren projeler noktasında hem de gönül belediyeciliği noktasında projelerimizi teker teker hayata geçireceğiz” diye konuştu.


Birçok projeyi hayata geçireceklerine de değinen Arıkan, “Trafikten ulaşıma, altyapıdan üstyapıya, yeni şehirleşme alanlarından tutun kentsel dönüşüme kadar, yeni mesire alanlarından park alanlarına, spor alanlarına, çocuk parklarına, engelli yaşam alanlarına kadar yapmamız gereken çok iş var. Bu bilinçle bütün projelerimizi hayata geçireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.




Erdal Arıkan kimdir?


Bingöl’de 1970 yılında doğan Erdal Arıkan, ilk ve orta öğrenimini Bingöl’de tamamladı. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulunda göreve başlayan Arıkan, Bingöl’de yaklaşık 12 yıl farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Erdal Arıkan, 2010 yılında atandığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürütürken, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde AK Parti Bingöl Belediye Başkanı adaylığı için görevinden istifa etti. Arıkan, evli ve 2 çocuk babası.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:07
  1. doğa

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