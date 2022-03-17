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Yerel Bingöl'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Yerel

Bingöl'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de 91 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Almak'ın cenazesi toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 07:23:00 -
Bingöl'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bingöl Hastanesinde hayatını kaybeden Almak'ın tabutu, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyü mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Almak'ın naaşı, gece saatlerinde defnedildi.

Cenaze namazına, Almak'ın yakınları, Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik ve vatandaşlar katıldı.

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