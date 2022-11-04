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Ekonomi Bingöl'de tarihi rezerv bulundu! Türkiye'ye az önce ilan edildi
Ekonomi

Bingöl'de tarihi rezerv bulundu! Türkiye'ye az önce ilan edildi

Erdemir Madencilik, Bingöl'de yapılan sondaj çalışmalarında 300 milyona yakın ton demir cevheri buldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 11:06:00 -
Bingöl'de tarihi rezerv bulundu! Türkiye'ye az önce ilan edildi

Erdemir, Bingöl-Avnik demir madeni sahasında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda peletleme tesisi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (Erdemir) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) adına ruhsatlı Bingöl-Avnik demir madeni sahasında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda yoğun cevherleşme tespit edildi. Buradan hareketle şirket peletleme tesisi kurulmasına karar verdi.

Toplam demir cevheri rezervi yaklaşık 250-300 milyon ton olan bu yatırımın yaklaşık maliyetinin 550 milyon dolar olduğu duyuruldu.

Açıklamaya göre yıllık 3 milyon ton pelet üretim kapasiteli tesiste demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon tonu aşkın pelet üretimi hedeflenmektedir.

Yatırımın tamamlanması ile birlikte, ön fizibilite değerlendirmelerine göre cari fiyatlarla faaliyetlerden elde edilecek kâr artışının yıllık yaklaşık 200-250 milyon doları olmasının beklendiği ifade edildi.

Şirketin önemli hammaddelerinden biri olan pelette kendine yetebilirlik oranının yüzde 25-30 bandından yüzde 80-85'e, toplam demirli hammaddede ise kendine yetebilirlik oranının yüzde 15-20 bandından yüzde 40-45 bandına çıkması öngörüldü.

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