  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhracatçılardan bankalara çağrı

Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin himmeti

“Biz 82 yıldır önce halk, sonra bankayız”

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? | İhlas suresi okunuşu

Hz. Ebubekir'in en büyük kerameti
için kalan
Aktüel

Bingöl’de sessiz arife

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı arife günü sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:05:16 -
Bingöl’de sessiz arife

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı arife günü sokaklar boş kaldı. boş kaldı.


Korona virüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması gece itibariyle başladı.Her ilde olduğu gibi Bingöl’de de uygulamaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla, kentin en işlek caddeleri boş kaldı. Kısıtlamadan muaf tutulan fırınlar ise erken saatten itibaren ekmek üretimine başladı.Yine tedbirler kapsamında sadece bugün saat 10.00 ile 17.00 arasında kuru yemişçi, bakkal ve marketler hizmet vereceği belirtildi.


Bingöl’de kuru yemişçi Ramazan Barak, ilk defa bir arife gününün ve devamında bayramın bu şekilde sessiz geçeceğini söyledi.


Barak, “Bilindiği gibi 3-4 aydır tüm dünyayı saran bir pandemi hastalığı var. Büyükşehirlerde daha önce sokağa çıkma yasağı oldu belirli günlerde. Bizim memleketimiz Bingöl’de de sokağa çıkma yasağı var. Sokaklar boş, arife diye bir şey yok, bayram yok. Bütün İslam ülkelerinde de yok diyebiliriz. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. İnşallah bu insanların uyanmasına vesile olur, güzel şeyler yapmasına vesile olur” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı