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Aktüel

Bingöl'de sağanak sonrası oluşan sel anı görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:46:56 -
Bingöl'de sağanak sonrası oluşan sel anı görüntülendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Molaşakir köyü Tarlacık mezrasında öğleden sonra etkili olan sağanak sele dönüştü.

Yeni tip koronaviüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mezrada bulunan vatandaşlar, güvenlik güçlerinin uyarısı sonucu hızla bölgeden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir büyükbaş hayvanın telef olduğu selde bazı ekili alanlar da zarar gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, selin ardından mezrada hasar tespit çalışması yapıldı.


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