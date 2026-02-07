  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den dost Pakistan'a başsağlığı Anadolu irfanı ile Ukraynalı çiftin tebessüm ettiren diyaloğu viral oldu! İslam Avrupa’da hızla yayılıyor! Central Cee de Müslüman oldu Verilen sözler ve tutulanlar kıyaslandı! Sözcü manşetten iflas etti Hakan Fidan masadaydı! Dışişleri kritik anlaşmayı duyurdu Devletin resmi organları “casus” diyor kardeşim sana! Can Ataklı’dan Ekrem’e zor soru! Yahudiler geçen ay 700 Filistinlinin evine el koydu! Sanki arkada Ekrem’in fuhuş jetleri ve rüşvetleri gizleniyor! Bakın bakın çekilen brandaya bakın Bakan Kurum: Tarih bu dayanışmayı şerefle, kaçanları ise utançla yazacak Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü
Gündem Bingöl’de düzensiz göçmen operasyonu: İki araçta 12 kaçak yakalandı
Gündem

Bingöl’de düzensiz göçmen operasyonu: İki araçta 12 kaçak yakalandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Bingöl’de düzensiz göçmen operasyonu: İki araçta 12 kaçak yakalandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nün göçmen kaçakçılığına yönelik takibi sonuç verdi. Van istikametinden gelen iki şüpheli araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik denetimlerini sıkılaştıran emniyet güçleri, doğu illerinden batıya geçiş güzergahında önemli bir operasyona imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla, kaçak yollarla ülkeye giren şahıslar kıskıvrak yakalandı.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR VAN YOLUNDA DURDURULDU

Edinilen bilgilere göre, Van istikametinden Bingöl’e gelen iki araç, polis ekiplerince durdurularak kontrole tabi tutuldu. Yapılan detaylı aramalarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Malatya Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği bildirildi.

4 ORGANİZATÖR HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında sadece göçmenler değil, kaçakçılığa aracılık eden şahıslar da hedef alındı. Olayla ilgili olarak göçmenleri taşıyan araçlardaki 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelenin tavizsiz bir şekilde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

 

Ege'de göçmen operasyonu! İzmir açıklarında 43 kişi yakalandı
Ege'de göçmen operasyonu! İzmir açıklarında 43 kişi yakalandı

Yerel

Ege'de göçmen operasyonu! İzmir açıklarında 43 kişi yakalandı

Trump'ın göçmen politikasına karşı ABD ayağa kalktı! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Trump'ın göçmen politikasına karşı ABD ayağa kalktı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Gündem

Trump'ın göçmen politikasına karşı ABD ayağa kalktı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Hatay’da göçmen kaçakçılığına darbe! 4 organizatör tutuklandı
Hatay’da göçmen kaçakçılığına darbe! 4 organizatör tutuklandı

Yerel

Hatay’da göçmen kaçakçılığına darbe! 4 organizatör tutuklandı

Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile çarpışan bottaki düzensiz göçmenlerden 14'ü öldü
Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile çarpışan bottaki düzensiz göçmenlerden 14'ü öldü

Dünya

Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile çarpışan bottaki düzensiz göçmenlerden 14'ü öldü

Yunanistan göçmen botunu batırdı!
Yunanistan göçmen botunu batırdı!

Dünya

Yunanistan göçmen botunu batırdı!

İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Gündem

İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23