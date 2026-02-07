Bingöl’de düzensiz göçmen operasyonu: İki araçta 12 kaçak yakalandı

Bingöl'de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik denetimlerini sıkılaştıran emniyet güçleri, doğu illerinden batıya geçiş güzergahında önemli bir operasyona imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla, kaçak yollarla ülkeye giren şahıslar kıskıvrak yakalandı.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR VAN YOLUNDA DURDURULDU

Edinilen bilgilere göre, Van istikametinden Bingöl’e gelen iki araç, polis ekiplerince durdurularak kontrole tabi tutuldu. Yapılan detaylı aramalarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Malatya Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği bildirildi.

4 ORGANİZATÖR HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında sadece göçmenler değil, kaçakçılığa aracılık eden şahıslar da hedef alındı. Olayla ilgili olarak göçmenleri taşıyan araçlardaki 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelenin tavizsiz bir şekilde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.