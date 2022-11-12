Bingöl'de dev proje için geri sayım başladı! Yedisu-Kiğı Viyadüğü'nün yüzde 85'i tamamlandı

Ulaşımı olmayan yolları birbirine bağlamak, bölgedeki trafiğe yeni rota oluşturmak, heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle sürücülere zorluk yaşatan yolları daha güvenli hale getirmek için 4 yıl önce yapımına başlanan Yedisu-Kiğı Viyadüğü projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

BİRİ 458 BİRİ 366 METRE UZUNLUĞUNDA

Kent merkezine 145 kilometre uzaklıktaki yüksek rakımlı dağ silsilesinin ve çok sayıda virajın bulunduğu Perisu Çayı mevkisine yapılan 458 metre uzunluğundaki Gelinpertek ve 366 metre uzunluğundaki Hırtik viyadüklerinin 46 kilometrelik bağlantı yolu bulunuyor.

Ayak yüksekliği 65 ve 62 metre olan, yüzde 85'i tamamlanan ve gelecek yıl hizmet vermesi beklenen viyadüklerle vatandaşlara heyelan tehlikesinden uzak, standardı yüksek yolda seyahat imkanı sunulması hedefleniyor.

Bölge ulaşımı açısından öneme sahip olan viyadükler Erzurum, Erzincan, Bingöl, Elazığ arasında yeni rota oluşturacak.

- "BAĞLANTILAR ÇOK DAHA RAHAT SAĞLANABİLECEK"

Yüklenici firmanın proje müdürü Bülent Dayı, AA muhabirine, proje bedelinin 1 milyar 320 milyon lira olduğunu söyledi.

Dayı, "Proje sadece Kiğı ve Yedisu bağlantı yolu değil, Muş, Bitlis ve Van'ın kuzey ve batı akslarında da standart yönünden çok önem arz etmektedir. Bu bağlantılar çok daha rahat sağlanabilecektir." dedi.

- "ULAŞIM SAĞLANMAYAN YOLLAR ARTIK BAĞLANMA NOKTASINDA"

Şantiye şefi ve inşaat mühendisi Mehmet Çağrı Çelikağ da iki viyadüğü bu sene sonunda bitirmeyi planladıklarını, gelecek yıl da hizmete girmesini beklediklerini aktardı.

Projenin kapsam açısından Erzincan-Erzurum bağlantısıyla diğer illerle de bağlantı sağlayacağını vurgulayan Çelikağ, şunları kaydetti:

"İki şantiyemizde toplam 250 kişi çalışıyor. Bölgedeki ulaşım daha güvenilir hale gelecek. Uzun vadede de Elazığ, Erzincan yol bağlantı hizmeti verecek. Projenin bitmesiyle Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Bingöl yol bağlantıları daha aktif bir duruma gelecek. Ulaşım sağlanmayan yollar artık bağlanma noktasında. Onlardan biri bizim projemiz."