Bingöl’de 5 dönümlük alan yandı Bingöl’de çıkan yangın ekiplerin mücadelesi sonucu çamlık alana sıçramadan söndürüldü ancak 5 dönümlük alan zarar gördü.

Bingöl’de çıkan yangın ekiplerin mücadelesi sonucu çamlık alana sıçramadan söndürüldü ancak 5 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Genç İlçesi’ne bağlı Çamlık mevkisinde çıktı. Edinilenbilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çamlık alanın bulunduğu bölgede dumanlar yükseldi. Vatandaşlarınfark ederek haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 30 personel sevk edildi.

Yangın, çamlık alandaki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı ancak 5 dönümlük arazi zarar gördü.

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