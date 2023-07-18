Bingöl’de 2 bin 507 kök kenevir ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele ve narkotik tespit ve değerlendirme planı kapsamında, Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında 2 tarla içerisinde toplam 2 bin 507 kök kenevir bitkisi, 280 metre sulama hortumu ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Savcının talimatları ile adli işlemlere başlanılmıştır. Aynı gün içerisinde Genç İlçesi’nde icra edilen faaliyet esnasında yapılan kontrollerde, durdurulmaya çalışan araç kontrol noktasına yaklaştığı esnada jandarma personel tarafından aracın ön yolcu kısmından dışarıya bir madde atıldığı görülmüş ve yapılan kontrolde 2 parça halinde koli bandına sarılı 589 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.