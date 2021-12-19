Bingöl yarın okullar tatil mi? (20 Aralık 2021 Pazartesi) Bingöl kar tatili açıklaması geldi mi? Bingöl Valiliği

Bingöl kar tatili açıklaması geldi mi? 20 Aralık Bingöl yarın okullar tatil mi? Bingöl’de yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 130 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Karlıova, Kiğı, Genç, Solhan, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor. Erzurum-Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipleri vardiyalı olarak sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.

Bingöl’de yarın okullar tatil mi?

Bingöl Valiliği'nden okulların tatil olmasına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Valilik'ten bir açıklama bekleniyor. Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu ilçelerinde yaşayanlar aynı zamanda kaymakamlıkların resmi sitesini de kontrol ediyor.

Bingöl hava durumu?

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