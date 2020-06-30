Bingöl Valiliği duyurdu: 2 Temmuz'dan itibaren maske takma zorunlu olacak
Bingöl'de ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde 2 Temmuz gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre; maske takmayanlara 900 TL idari para cezası uygulanacak.
Bingöl'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz gününden itibaren kent genelinde maske takmanın zorunluğu olduğu bildirildi.
900 lira para cezası var
Açıklamada, "Bingöl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır" denildi.