  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bingöl Valiliği duyurdu: 2 Temmuz'dan itibaren maske takma zorunlu olacak

Bingöl'de ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde 2 Temmuz gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre; maske takmayanlara 900 TL idari para cezası uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 20:19:00 -
Bingöl Valiliği duyurdu: 2 Temmuz'dan itibaren maske takma zorunlu olacak

Bingöl'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz gününden itibaren kent genelinde maske takmanın zorunluğu olduğu bildirildi.

900 lira para cezası var

Açıklamada, "Bingöl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

 

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Virüs bu pizzacıdan Türkiye'ye geliyor! Ertuğrul Özkök ‘Türkiye’deki seçimler için de büyük tehlike’ deyip duyurdu
Gündem

Virüs bu pizzacıdan Türkiye'ye geliyor! Ertuğrul Özkök ‘Türkiye’deki seçimler için de büyük tehlike’ deyip duyurdu

Ertuğrul Özkök, Justin Bieber’ın paylaştığı bir videoyu hatırlatarak, 2016 ABD seçimlerinden örnek verdi. Özkök, Pizzagate komplo teorisini ..
İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki yağdı! İstanbullulara su faturası şoku
Ekonomi

İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki yağdı! İstanbullulara su faturası şoku

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlaması sonrası İGDAŞ faturalarının aşırı yüksek gelmesinden şikayet..
Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti
Gündem

Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesine karşı kampanya yürüten sözde yazar Gökhan Yavuzel, sığıntı hayatı yaşadığı yurt dışında Cumhur..
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı