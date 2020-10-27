  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bingöl Üniversitesi URAP sıralamasında 95 üniversite arasında 16. sıraya yükseldi
Aktüel

Bingöl Üniversitesi URAP sıralamasında 95 üniversite arasında 16. sıraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:19:34 -
Bingöl Üniversitesi URAP sıralamasında 95 üniversite arasında 16. sıraya yükseldi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi, URAP (University Ranking by Academic Performance) 2020-2021 yılı değerlendirmesine göre, 95 üniversite arasında 16. sıraya yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, URAP'ın, üniversitelerin genel sıralamasında makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, öğretim üyesi puanı ve toplam puan olmak üzere 6 gösterge puanını temel aldığı belirtildi.

Açıklanan sonuçlara göre, Bingöl Üniversitesinin, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler kategorisinde, her alanda bir önceki yıla göre gelişme kaydettiği ifade edilen açıklamada, "Üniversitemiz geçen yıl 95 üniversite arasında aynı kategoride 27'nci sırada yer alırken, bu yıl 11 basamak yükselerek 16'ncı sıraya ulaştı." ifadesine yer verildi.

- "Başarımız kolektif çalışmanın eseri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirtti.

Çapak, şunları kaydetti.

"Başarımız, bireysel çalışmanın ürünü değildir. Bingöl Üniversitesi olarak yönetimiyle, akademik kadrosuyla, idari kadrosuyla ve öğrencisiyle çok büyük bir aileyiz. Başarımız da kolektif çalışmanın eseridir. Yakaladığımız güzel başarı ivmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milyonları ilgilendiren gelişme
Gündem

Milyonları ilgilendiren gelişme

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı
Dünya

Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı

Azerbaycan ordusu karşısında açık yenilgi alan Ermenistan'da, ölmek istemeyen askerler cepheden kaçmak için türlü oyunlara başvuruyor. Ermen..
BAE'den skandal Erdoğan açıklaması
Dünya

BAE'den skandal Erdoğan açıklaması

Kukla BAE lideri Bin Zayed'in danışmanı Abdulhalık Abdullah, Peygamberimize yönelik alçak saldırılar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay