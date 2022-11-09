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Ekonomi Bingöl Belediyesi ticari taksilerini kiraya verecek
Ekonomi

Bingöl Belediyesi ticari taksilerini kiraya verecek

Bingöl Belediyesi, sınırları dahilinde ve şehir içinde olmak üzere toplam 40 Adet (T) Plaka taksi plakasını kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 14:37:00 -
Bingöl Belediyesi ticari taksilerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki  ilana göre kiralama işinin ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre aşağıda belirtilen hususlar dahilinde yapılacak.

İstekliler ihaleye katılmak amacıyla sunacakları % 3 geçici teminatlarını her hangi bir Bankadan Teminat Mektubu olarak  işin mahiyetini belirtmek suretiyle sunacakları gibi, nakit olarak ta  Vakıflar Bankası Bingöl Merkez Şubesinde bulunan ve Belediyeye ait olan TR79 0001 5001 5800 7302 6802 83 Nolu  teminat hesabına  yatıracaklardır. Teminat mektubunu sunacak olanlar, Teminat mektubunun geçerlilik son tarihi 31.12.2022 tarihi olacaktır.

İsteklilerin ihalede sunacakları en son teklif birim fiyatına  % 18 KDV dahil edilerek, idare tarafından kendilerine yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 takvim günü içerisinde (T) Plaka bedelini yatırmakla yükümlü olacaktır.

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