Bingöl Belediye Başkanlığı ticari binasını satacak
Bingöl Belediyesi, mülkiyeti kendine ait olan ticari binasını komple satmak üzere ihaleye çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre mülkiyeti Bingöl Belediyesine ait, Bingöl Merkez Yenişehir Mahallesi, Genç Caddesi üzerinde bulunan Pafta: 14, Ada: 336, Parsel: 19’da kayıtlı 3.077,43 m²’lik arsa üzerinde bulunan toplam 91 adet bağımsız bölümün bir bütün halinde satışı yapılacak. Taşınmazın muhammen bedeli 59 milyon 500 bin TL olarak duyuruldu. İhale 13.04.2021 tarih ve saat 14:00’de Karşıyaka Mah. Hikmet TEKİN Bulvarı No: 3, Belediye Veysel Belgin Gençlik Merkezi çok amaçlı toplantı Salonu’na gerçekleştirilecek.
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