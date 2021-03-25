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Ekonomi Bingöl Belediye Başkanlığı ticari binasını satacak
Ekonomi

Bingöl Belediye Başkanlığı ticari binasını satacak

Bingöl Belediyesi, mülkiyeti kendine ait olan ticari binasını komple satmak üzere ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 14:10:00 -
Bingöl Belediye Başkanlığı ticari binasını satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre mülkiyeti Bingöl Belediyesine ait, Bingöl Merkez Yenişehir Mahallesi,  Genç Caddesi üzerinde bulunan Pafta: 14, Ada: 336, Parsel: 19’da kayıtlı 3.077,43 m²’lik arsa üzerinde bulunan toplam 91 adet bağımsız bölümün bir bütün halinde satışı yapılacak. Taşınmazın muhammen bedeli 59 milyon 500 bin TL olarak duyuruldu. İhale 13.04.2021 tarih ve saat 14:00’de Karşıyaka Mah. Hikmet TEKİN Bulvarı No: 3, Belediye Veysel Belgin Gençlik Merkezi çok amaçlı toplantı Salonu’na gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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