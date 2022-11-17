BinBin e-scooter kullanıcıları Oyak Grup Sigorta aracılığıyla güvence altında

Türkiye ve yurt dışında 3 milyonu aşkın kullanıcıya kısa mesafeli yolculuklarda çevreci ve pratik bir ulaşım alternatifi sunan BinBin, Türkiye’de gerçekleşen sürüşleri daha güvenli hale getirmek için yeni bir iş birliğine gitti. Bu kapsamda BinBin kullanıcıları mobil uygulamada yer alan haftalık veya aylık BinPass üzerinden ekstra bir ücret ödemeden olası kazalara karşı OYAK GRUP SİGORTA aracılığıyla sigortalanacak.

Hayata geçen bu hizmet ile BinBin kullanıcıları e-scooter deneyimi yaşarken karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı güvence altına alınıyor.

‘Kullanıcılarımızın güvenli ve konforlu sürüş deneyimi için çalışıyoruz’

BinBin CEO’su Kadir Abdik, kullanıcıların kendilerini güvende hissedebilecekleri konforlu bir sürüş deneyimi için aralıksız biçimde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: “Herkesin çok yeni tanıştığı bir deneyim olan e-scooter’ların güvenli kullanımıyla ilgili yenilikleri hayata geçirmeyi önemli bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle bu yıl ağustos ayı boyunca hizmet sunduğumuz şehirlerde BinZone Test Sürüş Alanları kurarak, kullanıcıları hem e-scooter’ın güvenli kullanımıyla ilgili bilgilendirdik hem de güvenli ve konforlu sürüş deneyimiyle tanıştırdık. Şimdi de sektörünün öncüsü OYAK GRUP SİGORTA’nın değerli iş ortaklığı ile kullanıcılarımıza ekstra güvenli sürüş deneyiminin kapılarını açan yeni hizmetimizi başlatıyoruz. Kullanıcılarımız bu hizmet kapsamında hem kendilerinin hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliğini ekstra güvenceye alabilecek. BinBin olarak kurulduğumuz günden bu yana en yeni cihazlarla hizmet veriyor, güvenli ortam sağlamak için uzaktan desteği sürüş anında da sürdürüyoruz. En iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için bu hizmetlerimizi geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz.”

‘Müşterilerimizin her an yanındayız’

OYAK GRUP SİGORTA ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Sertan İpek de yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin önde gelen sigorta brokerlerinden biri olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla sektörümüzün vizyoner oyuncularından biri olduğumuzu gösterdik. Bugün OYAK GRUP SİGORTA ve Reasürans Brokerliği A.Ş. olarak uzman ekibimizle her türlü riske karşı sigorta şirketlerinden teklif alan, poliçe tanzim eden ve tüm sigorta süreçlerini yöneterek, bireysel ve kurumsal müşterilerimize tüm branşlarda sigorta çözümleri sunan bir konumdayız. BinBin ile başlattığımız iş birliğimiz de tüketicilerin gelişen ve değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak ortaya çıkarttığımız çözümlerden birisi. Çevreyi koruyan, zamandan ve paradan tasarruf sağlayan, pratik bir ulaşım seçeneği olarak ortaya çıkan e-scooter’ların kullanımı her geçen gün artıyor. Biz de BinBin aracılığıyla sunduğumuz sigorta çözümümüzle bu alanda örnek bir uygulama başlattık. Bu proje ile e-scooter kullanımı esnasında yaşanabilecek olumsuzlukları, poliçe teminatları kapsamında garanti altına almayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

BinBin Hakkında:

BinBin, kısa mesafeli yolculukları eğlenceli hale getiren, çevreci ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunan bir teknoloji markasıdır. Akıllı şehir teknolojileri ve mikro-mobilite alanında hizmet veren BinBin, 2019 yılında üniversite kampüslerinde başladığı operasyonlarını 2020 yılı itibari ile şehirlere taşıma kararı alarak, trafikten sıkılan kullanıcılara pratik ve sürdürülebilir bir ulaşım seçeceği sunar. Çevreye duyarlı teknolojiler geliştirerek karbon salınımını azaltmayı amaçlayan BinBin, gelecek nesiller için duyarlılık ve hassasiyet ile çalışmalarını sürdürmektedir. Mevcutta İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Antalya, Eskişehir, Samsun, Adana, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Uşak, Sakarya şehirlerinde kullanıcıya hizmet vermektedir. Bulgaristan, Bosna Hersek ve Hırvatistan operasyonları ile mikromobilite alanında yurt dışına açılan ilk şirket olan BinBin, her geçen gün ağını genişletmeye devam etmektedir.

OYAK GRUP SİGORTA Hakkında:

1961 yılında kurulan Türkiye ve yurt dışında 20’den fazla ülkede geniş bir sektör yelpazesinde faaliyet gösteren OYAK, 2017 senesinde OYAK GRUP SİGORTA ve Reasürans Brokerliği’nın kurulmasıyla sigorta sektörüne sağlam adımlarla tekrar giriş yaptı. OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği kuruluşundan bu yana gerek OYAK Grup Şirketlerinin gerek grup dışı müşterilerinin sigorta ve reasürans taleplerini yerel ve küresel sigorta pazarlarından sağladığı optimum çözümler ile karşılamanın yanı sıra danışmanlık hizmeti de sunuyor.

Ulaştığı prim hacmi ile Türkiye ‘de faaliyet gösteren 100’den fazla küresel ve yerel sigorta brokerleri arasından sıyrılarak ilk 5’te yer alan OYAK GRUP SİGORTA ve Reasürans Brokerliği, başta Kıta Avrupası, Uzak Doğu ve Orta Doğu Sigorta piyasası olmak üzere global piyasalar ile yakın iş birliği yürütüyor. Nisan 2020 itibarıyla Lloyds‘un lisanslı brokeri olmaya hak kazanan OYAK GRUP SİGORTA ve Reasürans Brokerliği, İngiliz devi Lloyd’s un kriterlerini karşılayarak nadiren kabul ettiği brokerlar arasına girmeyi başardı ve global piyasalardaki yerini güçlendirdi.