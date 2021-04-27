Kripto para borsasının önemli firmalarından olan Binance kullanıcıları şirketin batıp batmadığını araştırmaya başladı. Peki, Binance’ta Bitcoin alım satım işlemleri durdu mu?

Binance nedir? Binance kimin?

Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu. Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu

Binance’ta mı battı? Binance’ta Bitcoin alım satım işlemleri durdu mu?

Küresel pazarda önemli bir yere sahip olan Binance, 25 Nisan'da bakıma girdi ve bir süre işlem yapılamıyor. Bu durum son günlerde ülkemizde kripto para borsalarında yaşanan sorunlar sebebiyle kaygı uyandırdı. Ancak bu tip web sitelerinin ara ara bakıma girmeleri son derece normal. Binance bakım işlemlerinin dört saat sürmesi ardından da işlemlerin yapılması bekleniyor.

İşin uzmanları ülkemizdeki kripto para borsalarında yaşanan bu sorunun Binance’in yaşanmayacağını ifade ediyor.