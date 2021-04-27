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Ekonomi Binance’ta mı battı? Binance’ta Bitcoin alım satım işlemleri durdu mu?
Ekonomi

Binance’ta mı battı? Binance’ta Bitcoin alım satım işlemleri durdu mu?

Son günlerde kripto para borsasında yaşanan hareketlilik milyonları kaygılandırıyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada en çok tercih edilen kripto para platformlarından olan Binance'te işlem yapılamadığı ileri sürüldü. Binance kullanıcıları işlemlerin durup durmadığını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 15:52:00 -
Binance’ta mı battı? Binance’ta Bitcoin alım satım işlemleri durdu mu?

Kripto para borsasının önemli firmalarından olan Binance kullanıcıları şirketin batıp batmadığını araştırmaya başladı. Peki, Binance’ta Bitcoin alım satım işlemleri durdu mu?

Binance nedir? Binance kimin?

Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu. Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu

Binance’ta mı battı? Binance’ta Bitcoin alım satım işlemleri durdu mu?

Küresel pazarda önemli bir yere sahip olan Binance, 25 Nisan'da bakıma girdi ve bir süre işlem yapılamıyor. Bu durum son günlerde ülkemizde kripto para borsalarında yaşanan sorunlar sebebiyle kaygı uyandırdı. Ancak bu tip web sitelerinin ara ara bakıma girmeleri son derece normal. Binance bakım işlemlerinin dört saat sürmesi ardından da işlemlerin yapılması bekleniyor.

İşin uzmanları ülkemizdeki kripto para borsalarında yaşanan bu sorunun Binance’in yaşanmayacağını ifade ediyor.

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