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Ekonomi Binance’den para çekilişleri durdu mu? Binance TL vermiyor mu?
Ekonomi

Binance’den para çekilişleri durdu mu? Binance TL vermiyor mu?

Kripto para borsalarında peş peşe gelen dolandırılcılık haberleri sonrası sanal para borsalarına para yatıranlar, paraların çekilip çekilmediğini sorguluyor. Kripto para borsası yaptığı son dakika açıklamasında Türk Lirası çekimi konusunda duyuru yaptı. Peki Binance’den para çekilişleri durdu mu? Binance TL vermiyor mu? Binance’ten para ne zaman çekilecek? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 15:14:00 -
Binance’den para çekilişleri durdu mu? Binance TL vermiyor mu?

Binance'den Türkiye'deki kripto para yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir haber geldi. Şirket Binance.com üzerinden Türk lirası transferlerini kaldırıyor. Binance.com.tr işlemlerine herhangi bir sınırlama getirilmedi.  Binance'in sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” uyarınca 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto para platformları için yatırma ve çekme işlemlerine aracı olamayacaktır.

Binance’ten para ne zaman çekilecek?

Bu nedenle, Binance.com üzerinde Ininal ve Papara firmaları aracılığıyla TRY yatırma ve çekme işlemlerinin 29 Nisan 2021 14:00 saatinden itibaren yapılamayacağını üzülerek bildirmek isteriz. Ancak, bu durum TRY işlem çiftlerini etkilemeyecek ve söz konusu alım satım çiftleri işlem görmeye devam edecektir. Buna ek olarak, bu tarihten sonra TRY bakiyenizi BUSD, USDT, BTC ve diğer kripto paralara çevirebilir ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Binance’ten para nasıl çekilir?

Binance Global sitesinde yatırımı bulunan binlerce Türkiyeli kullanıcı paralarını nasıl çekeceğini merak etmeye başladı.  Paralarınızı Binance'in Türkiye sitesindeki cüzdana aktarıp bankanıza çekebilirsiniz. Ayrıca Türkiye'deki kripto para borsalarında oluşturulan cüzdanlarınıza kripto para cinsinden para aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

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