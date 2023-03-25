Binance'de parası olan yandı işlemler durdu! Bitcoin ise yeniden kritik seviyenin altında!

Piyasa değeri ve işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto borsalarından Binance’de işlemler durdu. Bu kripto borsada parası olanlar endişeli. Kripto paralarda yeni dalgalanmalar başladı!

ABD’de patlak veren bankacılık krizinin ardından, ABD Merkez Bankası (FED) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi kurumların kararları kripto paraları bir hayli hareketlendirdi.

Kısa süre önce lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ile beraber birçok kripto para yükselişe geçmişti. Ancak üst üste gelen haberler yeniden bir düşüşe neden oldu. Son olarak önceki gün dünyanın lider kripto para borsası Binance’in spot alım – satım işlemlerini geçici olarak askıya alması Bitcoin’de gerilemeye neden oldu.

Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda kullanıcısı bulunan ve hem piyasa değeri hem de işlem hacmi ile lider kripto para borsalarından biri haline gelen Binance’de spot alım ve satım işlemleri askıya alındı.

Şirketin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise spot ticareti etkileyen bir sorun olduğu ve sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışıldığı ifade edildi. Açıklamada tüm spot işlemlerinin geçici süreyle askıya alındığı duyuruldu. Bu açıklamadan kısa süre sonra yeniden işlemlerin açıldığına dair açıklama da geldi. Piyasalar ise bu açıklamalar sonrasında dalgalanma yaşadı. Tgrthaber'e göre;

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Kripto para piyasalarının lideri ve kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin (BTC), kısa süre önce 28 bin doları geçerek son 9 ayın zirvesini görmüştü. Ancak son haftada yaşanan gelişmeler Bitcioin’in yeniden 27 bin dolara gerilemesine neden oldu. Yeni direnç ve destek noktalarının belirlenmesinin ardından Bitcoin’in sert dalgalanmalar yaşayabileceği öngörülüyor.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM NE?

Kripto paralarda sadece Bitcoin değil, diğer birçok lider kripto para biriminde dalgalanmalar devam ediyor. Son haftalarda bir yükseliş trendine girse de riskler ve belirsizlikler ise devam ediyor. 25 Mart Cumartesi gününde Bitcoin (BTC) 27 bin 432 dolar seviyesi ile güne başlarken, Ethereum (ETH) ise onu 1.745 dolar ile takip ediyor.