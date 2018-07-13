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Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ın Meclis Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 08:31
Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı Seçimi'nin 3'üncü turunda 335 oyla yeni sistemin ilk Meclis Başkanı seçildi. 

Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesiyle ilgili 1188 numaralı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Genel Kurulun 12.07.2018 tarihli 4. Birleşiminde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 08:31
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