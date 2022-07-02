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Gündem Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı!
Gündem

Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı!

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı Bursa programına götüren helikopter, pilotunun rahatsızlanması dolayısıyla Bilecik’e acil iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 19:11:00 -
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı!

Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa’ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı.

Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir’e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada Binali Yıldırım’ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı. Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa’ya gitti.

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