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Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Birileri diyor ki merak etme...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimisi teselli ediyor, kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyor. Vatandaşları gayet iyi görüyorum" dedi.

25 Nisan 2019 Perşembe 22:16
Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Birileri diyor ki merak etme...

İstanbul Eyüpsultan'da Pierre Loti tepesini ziyaret eden Binali Yıldırım "Kimisi teselli ediyor, kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyor. Vatandaşları gayet iyi görüyorum. İnsan sevildiğini görünce çok daha mütehassis oluyor" dedi.

Pierre Loti tepesinde yerli ve yabancı turistlerle sohbet eden Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, havanın güzel olduğunu ve insanların bu güzel havanın tadını çıkardığı belirterek, "Biz bugün malum Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un cenazesi vardı, ona katıldık. Arada boş vakit olunca, buraya gelmek nasip oldu. Hanımefendinin buraya geldiğimden haberi yok. Cenazeye geldiğimi biliyor. Cenazeden sonra böyle bir kaçamak yaptık" dedi.

'İletişimde, ulaşımda önemli mesafe kat ettik"

Yıldırım, sık sık çevrede bulunanların yakınlarıyla görüntülü konuşmasının sorulması üzerine ise, "Teknoloji malum. 12 yıl kadar Ulaştırma Denizlik ve Haberleşme Bakanlığı görevi yaptık. Bütün iletişimde teknoloji bu dönemde geldi. Şu anda 4.5G'deyiz. 5G için test çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin her köşesinde iletişimde, ulaşımda çok önemli mesafe kat ettik. O teknolojinin getirdiği imkanlardan vatandaşlarımız güzel bir şekilde yararlanıyor. Buna da mutlu oluyoruz" diye yanıt verdi.

"Kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyor"

"İstanbulluların gündemi nedir?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Vatandaşlar selam veriyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kimisi teselli ediyor, kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyor. Vatandaşları gayet iyi görüyorum. İnsan sevildiğini görünce çok daha mütehassis oluyor" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 22:16
  1. İstanbul
  2. Denizli
  3. Binali Yıldırım

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