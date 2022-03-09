Binali Yıldırım'dan İvedik OSB ve Teknopark Ankara’ya ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara’ya ziyarette bulundu.

İvedik OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım ve beraberindeki heyet ziyaretlerinde bölgedeki gelişmelere ilişkin OSB Başkanı Hasan Gültekin'den bilgi aldı.

Yıldırım, Teknopark Ankara’da faaliyet gösteren başta savunma olmak üzere birçok firmayı ziyarette bulunarak firmaların ulusal ve uluslararası arenada yaptığı başarılı çalışmaların detaylarını firma sahipleri ve çalışan personellerden dinledi.

Gültekin, OSB’de yakın bir tarihte faaliyete geçecek olan bölge içerisinde eğitimden, sağlığa birçok projeleri olduğu bilgisini verdi. Özellikle, eğitimin önemine vurgu yapan Gültekin, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitime yönelik bölge sanayicisinin ihtiyacına göre Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz İvedik OSB Anadolu ve Teknik Meslek Lisemizi kurgulayarak inşattın sürecini bitirdik. Bunun yanı sıra öğrenci pansiyonu, anaokulu ve İvedik OSB Semt Polikliniğimizin inşaat süreçlerinizde tamamladık."

Bölgelerindeki çoğu firma­nın niteliğinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Gültekin, "Orta Doğu’dan Azerbaycan’a kadar birçok bölgede kulla­nılan anti İHA savunma sanayi sistemleri OSB’mizi güçlendirmek adına kurduğu­muz Teknoparkımızda burada üretiliyor ve bizi temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan da katılım sağladı.