Binali Yıldırım'dan flaş 6 parti açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Yıldırım, erken seçim iddialarıyla ilgili son noktayı koydu. Yıldırım ayrıca 6 partini bir araya gelmesiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Erken seçim ihtimali yok

Yıldırım açıklamasında, ''Erken seçim olma ihtimal yüzde sıfır. Erken seçimin bir faydası yok. Biz seçimden kaçan bir parti değiliz. Mutlaka yapılacak. Seçim takvimi işliyor. Bu sene geçecek, 2023'ün Haziran'ında gerçekleşecek. MHP, BBP ve biz seçimin süreci içerisinde yapılacağını kamuoyuyla paylaşmışız. Sürekli gündeme getirilmesi iyilik anlamına gelmez.' ifadelerini kullandı.

20 yılı arkamızda bıraktık. 2002'den bu güne kadar 15 seçim yaptık. Referandum var, yerel seçim var, genel seçim var. 16'ncı seçime gireceğiz. Seçimle imtihan aynı şeydir. Dolayısıyla her seçim kendi dinamiklerinde riskleri barındırır. Zorlukları barındırır. Biz hiçbir seçimi çantada keklik görmedik ki. Siyasette böyle yaptığınız anda gidersiniz.

6 partinin bir araya gelmesi

Hiç şüpheniz olmasın. Kazanamayacaklar. Oradaki simalara bir bakalım. Onların hangi konularda müşterekliği var, onu düşünelim. Bu altı parti birbirine ne kadar benziyor? Benzememeleri zaten bir dezavantaj. Bir memleket meselesini ele aldığınız oradan bir sonuç üretmek çok zor. İkincisi milletin kafasında soru işareti var. İşin başında kim nereye oturacak muhabbetiyle başladılar. Formülü buldular, oturdular. Peki bunlar HDP'yi nereye koyacaklar? Deniyor ki 'Sen gözükme ortada. Yanımızda yöremizde dolaşma ama sen bizim ortağımızsın.' Bunun bir izahı olması lazım. HDP de diyor ki 'Böyle bir şey olmaz. Benim de o masada olmam lazım. Beni niye masanın altına itiyorsunuz.' Yani onların işi zor. Orada en rahat kim diye düşünürsek, Meral Hanım. Baştan dedi ki "Ben başbakan olacağım."

İttifak yorumu

HDP eğer demokratik siyaset yapacaksa yıllarca canımızı yakan terör örgütü PKK/YPG ve türevleri ile ilgili açık, amasız, fakatsız bunları reddetmesi lazım. Yapmıyorsa bizim onlarla işimiz olmaz.

Kürt seçmenle HDP'yi birbirinden ayırmamız lazım. Kürt seçmen, Kürt vatandaşlarımız HDP'nin inhisarında, tekelinde değil. Biz Güneydoğu'da Doğu'da HDP'ye bazı yerlerde daha fazla birinci partiyiz. Kürt seçmeni HDP'nin hanesine yazmak Kürtlere büyük haksızlık olur. İkincisi de PKK terör örgütü, dolaylı olarak da HDP, bu bağı koparmazsa onlar da aynı kategoriye girer.