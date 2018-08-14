Binali Yıldırım'dan dolar açıklaması: Ekonomik değil siyasi!

Ankara'da Çankaya Köşkü'nde büyükelçilerle bir araya gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum.Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir.

ABD YASALARA SAYGI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜM ARAMALI

ABD yasalara saygı çerçevesinde çözüm aramalıdır. Tutarlı bir noktaya gelmesi gereken ABD yönetimidir. Uluslararası camiayı harekete geçirmek ülkeleri ve kamuoylarını daha iyi bilinçlendirmek değerli büyükelçilerimizin en önemli görevidir. Türkiye bu krizden başarıyla çıkacaktır.

EKONOMİK DEĞİL SİYASİ

Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir. Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir."