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Binali Yıldırım'dan 'af' açıklaması: Şekil verilip yol alınabilir

Özbekistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Yıldırım, MHP'nin af teklifi için "Cumhurbaşkanımız af konusunda kapıları kapatmadı. Belki bazı düzeltmelerle yeni bir şekil verilip yol alınabilir." diye konuştu.

28 Eylül 2018 Cuma 00:21
Binali Yıldırım'dan 'af' açıklaması: Şekil verilip yol alınabilir

Özbekistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP'nin af teklifi için "Cumhurbaşkanımız kapıları bu sefer kapatmış gibi gözükmüyor. Belki bazı düzeltmelerle yeni bir şekil verilip yol alınabilir." dedi.

"MHP'NİN AF TEKLİFİNE YENİ BİR ŞEKİL VERİLİP YOL ALINABİLİR"

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifi, düşünceniz nedir?" sorusuna Binali Yıldırım şu şekilde cevap verdi:

"Doğrusu benim Meclis Başkanı olarak yapacağım; Meclis'e gelen bu af teklifini diğer kanun teklifleri gibi ilgili komisyonlara göndermek. Ondan sonrası partilerin kararıdır. İşte müzakere olacak, uzlaşılacak yahut uzlaşılmayacak, bir şekilde iş bir noktaya gelecek. Yani detaylarına girdikçe belki bazı düzeltmelerle yeni bir şekil verilip yol alınabilir. Bunlar tamamen varsayımlar."

"CUMHURBAŞKANIMIZ KAPILARI KAPATMIŞ GÖZÜKMÜYOR"

Yıldırım, "Afla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız kapıları bu sefer kapatmış gibi gözükmüyor. Biliyorsunuz geçmişte yapılan aflarda kapsam çok genişlemiş. Çok genişleyince kamu vicdanı rahatsız olmuş, beklenen fayda sağlanamamış. Burada belki bu detaylara çok daha dikkat etmekte yarar var. İşte organize suçlar, şunlar-bunlar, yani onların sınırı nereden çizilecek, onlara bakmak gerekiyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 00:21
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